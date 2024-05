08 maggio 2024 15:20

Gaza, riaperto il valico di Kerem Shalom: 120 camion di aiuti in arrivo

Israele riapre il valico di Kerem Shalom. All'indomani dell'attacco alla città meridionale nella Striscia di Gaza, Rafah, il passaggio, snodo fondamentale per l'ingresso di aiuti umanitari, è di nuovo percorribile, dopo essere stato chiuso per due giorni. Ora 120 camion carichi di beni per la popolazione palestinese si stanno spostando verso il valico, fa sapere il capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai