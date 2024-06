Un bombardamento israeliano Secondo l'Idf la struttura veniva utilizzata dalla Jihad islamica palestinese come sito di lancio di razziha colpito una scuola dell'Urwa a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Non ci sono vittime. L'Idf aveva avvertito gli occupanti dell'imminente raid, spiegando che la struttura veniva utilizzata dalla Jihad islamica palestinese come sito di lancio di razzi.