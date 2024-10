Gaza, raid israeliano su ospedale Al-Aqsa: diversi morti

Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all'interno dell'ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Nel video si vedono diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l'incendio. L'Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all'interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.