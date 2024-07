Gaza, raid israeliano contro Hamas a Khan Younis

Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un filmato che mostra le forze di Tel Aviv al lavoro a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Sabato 27 luglio l'esercito israeliano ha ordinato una nuova evacuazione di parte di una zona umanitaria designata a Gaza prima di un attacco pianificato a Khan Younis. Il raid sarebbe una risposta al lancio di razzi che Israele ha affermato provenissero dalla zona. L'esercito ha affermato di aver pianificato un'operazione contro i militanti di Hamas anche in alcune parti di Muwasi, l'affollato campo tendato in una zona in cui Israele ha ordinato a migliaia di palestinesi di cercare rifugio. È il secondo ordine di evacuazione emesso in una settimana.