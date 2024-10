Gaza, la città di Kahn Younis è irriconoscibile: la distruzione dopo un anno di guerra

Dopo un anno di guerra tra Israele e Palestina, la città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, si è trasformata in macerie e detriti. Molte persone si sono rifugiate all'interno o vicino alle loro case distrutte, mentre altri si sono diretti verso ovest e hanno montato tende in quella che è diventata nota come l'area di Muwasi.