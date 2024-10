Gaza, l'ospedale Kamal Adwan allo stremo: le tragiche immagini

Le Forze di Difesa Israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, la scorsa settimana e ha arrestato circa 100 persone. L'Idf sostiene che l'ospedale era utilizzato come base di Hamas e ha pubblicato un video che mostra le armi trovate nel sito, anche se gli operatori insistono sul fatto che non vi era alcuna presenza di Hamas. Il dottor Hossam Abu Safiyeh, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, ha dichiarato: "Tutto ciò che abbiamo costruito è stato raso al suolo". Kamal Adwan è uno dei tre ospedali del nord rimasti in gran parte inaccessibili a causa dei combattimenti. La guerra ha sventrato il sistema sanitario di Gaza: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo 16 dei 39 ospedali funzionano, anche se molti solo parzialmente.