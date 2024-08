Gaza, l'esercito israeliano: "Distrutti 50 tunnel di Hamas"

L'esercito israeliano ha pubblicato un filmato che mostra un'operazione militare pensata per far esplodere circa 50 tunnel nella zona meridionale di Gaza, a Rafah. "Dopo quanto accaduto il 7 ottobre, non siamo disposti a permettere a Hamas di avere questa presenza e questa capacità nella Striscia", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore israeliano, Herzi Halevi, durante un incontro con le nuove reclute dell'esercito a Tel Hashomer.