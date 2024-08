Gaza, Idf diffonde il video del salvataggio dell'ostaggio Qaid Farhan Alkadi

L'esercito israeliano ha pubblicato un filmato che mostra i soldati mentre trasportano un ostaggio salvato, dopo averlo trovato a Gaza. Il 52enne israeliano è stato portato in un ospedale, dove i membri della sua numerosa famiglia araba beduina si sono riuniti in festa. Qaid Farhan Alkadi è stato trovato durante un'operazione in un tunnel a sud di Gaza dove si sospettava ci fossero degli ostaggi, insieme a militanti ed esplosivi, secondo l'esercito, che ha anche detto di aver tratto "lezioni" dal salvataggio.