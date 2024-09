Gaza, Hamas pubblica il video con le ultime parole di Eden Yerushalmi

Aveva 24 anni Eden Yerushalmi, tra i sei ostaggi giustiziati a Gaza, lavorava come barista al rave di Re'im, la sua foto è ovunque a Tel Aviv. In questo video di propaganda - pubblicato dalle Brigate Al-Qassam, braccio destro di Hamas - chiedeva al presidente Netanyahu e al governo israeliano di fare il necessario per ottenere il suo rilascio e quello degli altri prigionieri. "Stiamo soffrendo, siamo spaventati dai continui bombardamenti, ho paura di morire qui" diceva Eden.