Proteste antigovernative a Tel Aviv, si parla di circa 100mila israeliani in piazza per invocare le dimissioni del premier. Intanto cresce la tensione tra Hezbollah e l'esecutivo di Netanyahu, l'esercito israeliano ha approvato i piani per attaccare il Libano. Nave cargo attaccata da un drone nel Mar Rosso. Ci sono danni, ma nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito."