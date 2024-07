Gaza, colpito Deif, capo "imprendibile" di Hamas

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 281. Media palestinesi: "Raid israeliano su un campo di sfollati nella zona di Khan Younis, nel sud di Gaza". Hamas: "Il bilancio è di almeno 90 morti e 300 feriti". Egitto e Turchia condannano l'attacco: complica gli sforzi per il cessate il fuoco. L'Intelligence militare israeliana e l'esercito affermano che il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, sia rimasto "gravemente ferito" nel raid. I miliziani smentiscono: "Una sciocchezza che sia stato colpito". La tv saudita: "Nel bombardamento ucciso Rafaa Salameh, comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas". Intanto, il presidente Usa Joe Biden afferma che Israele e Hamas hanno approvato il piano della Casa Bianca per un cessate il fuoco e per riportare gli ostaggi a casa.