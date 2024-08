Gardaland, una giornata di festa tra emozioni e adrenalina

Giornata speciale a Gardaland, dove sono stati celebrati dei numeri da record. Gabriel è stato, infatti, il diecimilionesimo ospite a salire a bordo di Oblivion - The Black Hole, il rollercoaster più famoso del parco. Un traguardo festeggiato con un'esperienza personalizzata ed esclusiva. La montagna russa è stata inaugurata nel 2015, è alta 42,5 metri, ha un'inclinazione di 87 gradi e raggiunge una velocità di 100 km/h: adrenalina e divertimento sono assicurati lungo i 566 metri di pista. "Un gesto simbolico per ringraziare, ancora una volta, tutti gli ospiti che scelgono Gardaland come meta del divertimento", ha detto Nicola Granuzzo, Rides Manager di Gardaland, a proposito del traguardo speciale di Gabriel.