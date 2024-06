G7, vertice al via in una Puglia blindata

Cieli, mari e strade blindati per il G7 in Puglia, che si svolgerà in gran parte nella provincia di Brindisi, dal 13 al 15 giugno. L'obiettivo è scongiurare ogni rischio di attentati. Per questo i residenti girano con i pass e per la sicurezza degli Grandi della Terra e di tutti gli altri ospiti internazionali sono stati messi in campo circa 7.500 tra uomini e donne delle forze dell'ordine. Mare sorvegliato con motovedette e "uomini rana". Disposte anche no fly zone.