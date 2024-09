G7 Parlamenti, Meloni: Occidente non è fortezza ma offerta valori

Giorgia Meloni si collega da Palazzo Chigi per il G7 dei Parlamenti a Verona, dove era attesa. "Non riuscivo a venire", si scusa. Il premier rilancia le sfide future. A partire dall'intelligenza artificiale, "incentrata sull'uomo o le conseguenze saranno catastrofiche", spiega citando papa Francesco. Quanto all'attuale situazione geopolitica, sottolinea: "Approfittare di questa stagione per saper costruire un nuovo modello di approccio alle relazioni internazionali, dimostrare che l'Occidente non è una fortezza che vuole o deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma è piuttosto un'offerta di valori aperta all'esterno che vuole costruire con i partner globali le condizioni di uno sviluppo condiviso". "Noi abbiamo un'opportunità storica, io sono particolarmente soddisfatta del fatto che il G7 sotto presidenza italiana abbia segnato un cambio di passo e di prospettiva in questo senso", ha concluso.