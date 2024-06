G7, Meloni: "Molto lavoro, ma certa di arrivare a risultati concreti"

"C'è molto lavoro da fare, ma sono certa che in questi due giorni riusciremo a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto i lavori del G7 a Borgo Egnazia. La Commissione europea Ursula Von der Leyen: "In tempi turbolenti il messaggio più"forte che possiamo inviare è l'unita".