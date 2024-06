G7, le conclusioni del forum

Dai riferimenti ai diritti della comunità Lgbt all'assenza della parola aborto, dalla questione dei migranti ai moniti per Cina e Russia all'appello per la pace in Medio Oriente; dal debutto al G7 del Piano Mattei all'espansione dell'intelligenza artificiale. Sono i punti principali delle conclusioni del vertice di su cui c'è stata la convergenza tra i sette grandi della Terra.