G7 Interno, ultima giornata di lavori: focus migranti

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha accolto gli omologhi di Libia e Algeria, rispettivamente Imad Trabelsi e Brahim Merad, e il sottosegretario agli Esteri della Tunisia, Mohamed Ben Ayed, per la seconda e ultima giornata della riunione ministeriale del G7 a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. I lavori di oggi saranno incentrati sulla questione migratoria, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Il dibattito, secondo quanto anticipato ieri dal titolare del Viminale, sarà incentrato in particolare "sull'odioso crimine internazionale del traffico di migranti, con un focus geografico sull'Africa occidentale e subsahariana".