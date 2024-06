"Per noi è un onore ospitarvi, lo è per l'Italia intera e spero che in questi due giorni nonostante si lavori tantissimo riuscirete un po' ad assaporare l'ospitalità per la quale l'Italia è famosa nel mondo". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura dei lavori del G7 in Puglia.