G7 in Puglia, dentro il resort di lusso dei Grandi della Terra

L'incantevole resort di Borgo Egnazia, a Fasano (Brindisi), è pronto ad aprire le porte ai Grandi del G7 di Puglia, dal 13 al 15 giugno. Tra ville da sogno e orecchiette. Dove il lusso si combina in maniera sorprendente con la tradizione in una struttura, avvolta nel verde, a due passi dal mare di Savelletri. Cieli, mari e strade blindati per l'evento, che si svolgerà in gran parte nella provincia di Brindisi.