Sarà lo chef Massimo Bottura, sette stelle Michelin, incluse la stella verde e le tre chiavi d'oro, a far apprezzare ai leader e alle delegazioni internazionali del vertice G7 a Borgo Egnazia, il Made in Italy agroalimentare ed enogastronomico, attraverso due pranzi da lui curati che costituiranno un vero e proprio "tour d'Italia". Nel menù per il G7 saranno presenti tutti i territori regionali rivisitati con la fantasia dello chef nel rispetto delle materie prime.