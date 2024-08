Furti in casa, ecco come "scelgono" i ladri

James Bond, il mitico agente 007, metteva un suo capello tra lo stipite e la porta della sua camera di albergo per poi, al suo ritorno, verificare se qualcuno era entrato nella stanza. Oggi, allo stesso modo, i ladri utilizzano invisibili fili di silicone per controllare se gli appartamenti sono abitati. Oppure ecco alzarsi in volo i droni che ispezionano dall'alto gli alloggi e se risultano vuoti, intervengono manomettendo le serrature con acidi in grado di sciogliere il meccanismo per poi aprire le porte. Succede in interi quartieri di Roma, ma anche a Pisa e Pavia che vantano il primato per numero di furti in abitazioni. Torino si attesta al 25° posto, battendo Milano (30°) e Napoli, 86°. Per cercare di tutelarsi, non resta che seguire qualche utile consiglio...