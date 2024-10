Furti da banche dati, chi sono i protagonisti dell'inchiesta

Enrico Pazzali, Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci: sono i tre principali nomi (il primo risulta solo indagato, gli altri due in stato di arresto) finiti nell'inchiesta milanese che avrebbe scoperchiato una rete di hacker che secondo i magistrati milanesi si sarebbe occupata di spionaggio politico e industriale, attraverso "l'esfiltrazione" di informazioni riservate, anche dalle banche dati strategiche nazionali, per - asseriscono gli inquirenti - creare e vendere dossier con cui poter "screditare tutta l'Italia", così come sarebbe stato detto da uno degli indagati in un'intercettazione.