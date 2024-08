Funerali di Sharon Verzeni: "Tutti ci auguriamo la verità"

Si è celebrato il funerale per l'ultimo saluto a Sharon Verzeni, la barista 33enne di Bottanuco, nella bergamasca, uccisa lunedì notte mentre passeggiava per le strade di Terno d'Isola. Circa in duemila tra familiari, amici e conoscenti si sono riuniti per le esequie nella chiesa di San Vittore. "Vogliamo pregare per coloro che in questi giorni stanno lavorando per la ricerca della verità. Questo è un desiderio che ci auguriamo tutti, anche per i familiari di Sharon", ha detto don Corrado Capitanio nell'omelia.