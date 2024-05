Frosinone, traffico e smaltimento illecito di rifiuti: 9 arresti

di Simone Cerrano

All'epoca, il sindaco della città laziale aveva ordinato il blocco della circolazione, aveva emesso un'ordinanza in cui consigliava ai cittadini di restare in casa e di tenere le finestre chiuse e aveva persino ipotizzato di evacuare l'area. Era il giugno del 2019 e prendere fuoco era stata un'azienda dell'area industriale che si occupava di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. È proprio da quell'incendio che è partita l'indagine congiunta di polizia e carabinieri che ha portato a 9 arresti domiciliari, il sequestro di 4 società e di due milioni e mezzo di euro e a 41 persone indagate in diverse regioni d'Italia. I reati ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata al traffico e smaltimento illeciti di rifiuti, sostituzione di persona e trasferimento fraudolento di valori.