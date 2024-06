Sono continuate per tutta la notte a Premariacco, nella provincia di Udine, le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca di 3 ragazzi travolti ieri dalla piena del fiume Natisone. Stanotte sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra da personale del Corpo nazionale esperto in soccorsi fluviali."