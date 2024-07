Francia, nuovo sabotaggio: tranciati i cavi della fibra ottica

Sei dipartimenti interessati, Parigi - cuore delle olimpiadi - salva. Almeno per il momento. La Francia, in piena allerta sicurezza dopo le azioni di disturbo che hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità nel giorno inaugurale dei giochi, affronta un'altra giornata difficile di sabotaggi e vandalismo. Un nuovo attacco alle infrastrutture sensibili: questa volta sono stati tranciati i cavi a lunga distanza della fibra ottica, delle linee fisse e mobili.