Francia, manifestazione per chiedere il rilascio degli ostaggi a Gaza

Decine di persone si sono radunate mercoledì nel centro di Parigi, davanti alla torre Eiffel, per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani ancora trattenuti a Gaza. I manifestanti in Piazza Trocadero hanno esposto le foto dei prigionieri e un grande striscione con la scritta "Liberate gli ostaggi". I militanti di Hamas hanno rapito circa 250 persone durante l'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele, in cui sono state uccise circa 1.200 persone. Oltre 41.000 palestinesi sono stati uccisi nella guerra a Gaza da allora.