Francia, la sinistra si unisce e lancia la sfida a Marine Le Pen

La sinistra francese si unisce per bloccare Marine Le Pen: dopo giorni di grandi manovre, poco fa il socialista Raphael Glucksmann ha dato il suo assenso per un "nuovo fronte popolare" contro la destra montante. In vista delle elezioni anticipate parlamentari tra un paio di settimane, convocate da Macron dopo la legnata elettorale presa alle europee, la politica francese si polarizza. Mentre a destra le convulsioni tormentano i vecchi conservatori storici, la sinistra tenta di costruire u...