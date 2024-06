Mai forse come in queste ore la politica francese sembra piombata nel caos. Il candidato premier del Ressemblement National Jordan Bardella, trionfatore delle elezioni europee, vuole andare al voto con un fronte delle destre e conferma in tv l'accordo con il partito dei Repubblicani: "Decine dei loro candidati"- afferma - verranno sostenuti dai nostri elettori". Nel partito neogollista storicamente antifascista però esplode la rivolta.