Francia, fulmine colpisce albero e lo disintegra

Sono diventate virali le immagini girate ad Augé, in Francia, dove si vede l’esatto momento in cui un fulmine colpisce un albero disintegrandolo. Secondo gli esperti, l’esplosione della sequoia, alta circa 33 metri, è stata causata dal surriscaldamento della linfa dovuto al fulmine. La linfa infatti per l’elevata temperatura si sarebbe trasformata in vapore innescando lo scoppio.