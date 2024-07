Francia, ferrovia in tilt: prima falla nel sistema di sicurezza

Non sono bastati i 50 mila uomini delle forze dell'ordine schierati, nell'imponente rete di sicurezza messa in piedi in Francia lavorando mesi e mesi si è aperta una falla. A poche ore dall'apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, la società ferroviaria Sncf ha denunciato di aver subito un "attacco massiccio" che ha paralizzato la sua rete. I servizi segreti francesi sono al lavoro per capire cosa sia stato sottovalutato anche se è presto per dirlo.