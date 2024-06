Il voto alle Europee in Francia con la vittoria netta dell'ultradestra di Rassemblement National, si trasforma in una valanga che travolge gli equilibri politici d'Oltralpe e spinge immediatamente il Paese al voto, i prossimi 30 giugno e 7 luglio. Tutto accade in pochi minuti, subito dopo l'uscita dei primi exit poll alle 8 di sera.