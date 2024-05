Francia, allarme Sniffy: la polvere che sembra cocaina

di Roberta Fiorentini

La sostanza energetica sta diventando una pericolosa tendenza. Sta, infatti, facendo immediata presa sui ragazzini grazie alla rete, e per gli esperti rischia di portare a ben altri vizi. Ha infatti il colore e l'aspetto della cocaina, si vende al grammo tra i 14 e i 20 euro e si prende allo stesso modo, direttamente dalla narice del naso grazie a una speciale mini-cannuccia fornita di serie. Già distribuita in Austria, Germania e Svizzera, da settimane gira in Francia, promossa come cocktail perfetto per far festa grazie alle proprietà eccitanti.

Molti tabaccai di Francia oggi si rifiutano di venderla perché l'integratore potrebbe indurre ad altre dipendenze e lo stesso ministro della Salute ha innalzato l'allerta definendola spazzatura. "Appena si troverà il modo per vietarla", ha detto, "la metteremo al bando".

L'azienda distribuisce anche prodotti a base di CBD e assicura che, invece, "andrà tutto bene se verrà rispettata la dose giornaliera". Highway, la sigla che la commercializza, promette che si tratta solo di un cocktail, "una polvere energizzante". Gli influencer suggeriscono addirittura di assumerla prima di fare i compiti. E seppure il marchio menzioni sul sito e sulla confezione che la sniffy è vietata ai minori di 18 anni, è presentata come un semplice complemento alimentare.