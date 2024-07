"La destra si può battere". Esulta l'opposizione italiana per la sconfitta del Rassemblement National in Francia. "Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione" dichiara Elly Schlein. "Vive la republique" scrive il commissario europeo all'economia Gentiloni. Per il leader dei 5 Stelle Conte "è un segnale di spinta democratica che oggi parla all'Europa intera""