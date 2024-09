Francesco Totti in Egitto con Noemi Bocchi: l'accoglienza è faraonica

Francesco Totti è sbarcato in Egitto con Noemi Bocchi. Lo sportivo apre la sua nuova scuola calcio, la prima dell’ex capitano giallorosso al Cairo. Lui sui social ha annunciato l’esordio dell’attività calcistica in Africa: “Insieme porteremo il meglio per le nuove generazioni. Ci vediamo in campo”. Intanto però, dopo un’accoglienza da re e uno showcooking dedicato con tanto di musica a tema, si gode la vacanza al caldo con la compagna, sempre al suo fianco.