Una frana, causata dal maltempo, ha interrotto il collegamento tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Una colata di detriti ha causato la chiusura della strada regionale 355 della Val Degano, che collega i comuni di San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, e Sappada, in provincia di Udine. Fortunatamente nessun veicolo transitava in quel momento.