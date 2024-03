Ford Kuga 2024: restyling di sostanza

In Ford hanno disegnato le nuove linee cercando di regalare una personalità che rappresentasse il giusto compromesso tra dinamicità e contemporaneità, con un design differenziato in base all’allestimento. Tra le novità del restyling ci sono i gruppi ottici ridisegnati, la nuova calandra e una inedita striscia led a tutta larghezza.

Nell’abitacolo c'è il nuovo sistema di infotainment SYNC 4, dotato di una potenza di calcolo doppia rispetto al precedente e della connettività 5G, oltre all’assistente vocale Alexa e all’integrazione con gli smartphone.

Dal listino esce la versione diesel. Alla base della gamma troviamo quindi il 1.5 EcoBoost da 150 CV seguito dalla versione Full Hybrid spinta da un 4 cilindri benzina di 2,5 litri per una potenza di 190 CV. La variante Plug-In Hybrid, che consente di percorrere fino a 69 km circa in modalità totalmente elettrica, monta il motore a benzina da 2,5 litri che, insieme all’unità elettrica, eroga una potenza di 224 CV. I prezzi per l’Italia partono da 36.000 euro.