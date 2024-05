11 maggio 2024 13:55

Fonti Israele: Sinwar non è a Rafah, forse a Khan Yunis

Il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, non si nasconde a Rafah, nel sud della Striscia dove, mei quartieri orientali della città, è in corso l'operazione dell'Idf. Lo hanno detto due fonti israeliane al corrente del dossier al sito di Times of Israel Sinwar sarebbe ancora a Gaza e sarebbe nascosto nei tunnel dell'area di Khan Yunis. Sinwar è il ricercato numero 1 di Israele insieme al comandante delle Brigate Qassam, Mohammed Deif.