Foggia, spara alla moglie e poi si toglie la vita

Mario Furio, agente penitenziario in pensione di 59 anni, ha sparato alla moglie per strada a San Severo (Foggia) e poco dopo si è tolto la vita. La donna, Celeste Palmieri, è stata colpita nei pressi del parcheggio di un supermercato ed è stata portata in condizioni disperate in ospedale, dove poi è morta. Furio era stato più volte denunciato dalla moglie e indossava il braccialetto elettronico. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento.



Secondo quanto ha riferito l'assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, "la donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori".