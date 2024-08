La Florida si prepara all'arrivo dell'uragano Debby che, secondo i meteorologi, potrebbe portare inondazioni catastrofiche in diversi Stati americani. Le prime avvisaglie di quello che potrà accadere nelle prossime ore si sono già viste, con strade allagate e alberi abbattuti in Florida, quando la forza dell'uragano deve ancora mostrarsi in tutta la sua violenza.