09 aprile 2024 16:10

Flavio Briatore torna in palestra

Dopo l'intervento al cuore che ha subito Flavio Briatore ha lanciato più volte il messaggio di quanto sia importante la prevenzione. Ora per dimostrare quanto prendersi cura di sé sia importante, l'imprenditore torna in palestra per recuperare la forma fisica al 100%