Fisco, la rottamazione va in vacanza: la rata slitta a settembre

La rottamazione va in vacanza e la rata slitta a settembre. Il fisco fa una pausa anche per i contribuenti che avrebbero dovuto versare la quinta rata della rottamazione quater. La scadenza di versamento, prevista per il 31 luglio, è stata spostata al 15 settembre dal governo. Sarà dunque un'estate un po' più tranquilla per i contribuenti che si ritroveranno a dover sanare la quinta rata alla fine delle vacanze.