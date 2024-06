Diverse le novità in materia fiscale dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri: dal via al concordato preventivo biennale disponibile per 4 milioni e mezzo di partite Iva alla proroga del versamento Irpef. Sul fronte concordato si allungano i tempi per accettare o rifiutare la proposta avanzata dal Fisco (ma chi non aderirà, rischierà controlli più stringenti)