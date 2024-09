Fisco, 157 scadenze a settembre

Per gli italiani è tornato il momento di mettere mano al portafoglio, all'orizzonte a settembre un vero e proprio salasso. Sono ben 157 le scadenze tributarie previste per il mese della ripartenza. Ma ecco in sintesi un breve memorandum. Si comincia il 5 quando tornano a correre i termini di versamento degli avvisi bonari congelati. Giornata campale il 16 con il versamento di 123 tipi di imposte, solo per citarne alcune: Iva, ritenute e rate del saldo 2023 e primo acconto 2024 di Irpef, Ires e Irap. Tra il 15 e il 30 settembre si chiude l'ultimo invio per il 730, si tratta dalla quarta e quinta finestra, poi bisognerà utilizzare il modello redditi. Il 20 settembre termine ultimo per invio dei dati relativi al canone tv addebitato