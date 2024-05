15 maggio 2024 14:13

Firenze, torna a scuola per la ri-maturità a 89 anni

di Rita Ferrari

Ha lo spirito di una liceale e, forse per dimostrare che sa ancora emozionarsi come allora, alla veneranda età di 89 anni, Rita Giorgi si è presentata al liceo classico Galileo Galilei di Firenze per la ri-maurità. L'iniziativa organizzata da un'associazione del prestigioso istituto ha riportato sui banchi 207 ex allievi che si sono messi alla prova con la versione di latino.