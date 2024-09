Le lunghe vacanze di Ilary Blasi sono finite. Il ritorno a casa ha visto la conduttrice scontrarsi con la dura realtà… quella del frigo vuoto. Ed ecco allora Ilary alle prese con una spesa “riparatrice”, tra generi alimentari, prodotti per il corpo e per la cura della casa. Sui social ha mostrato lo scontrino chilometrico, per un totale di circa 600 euro.