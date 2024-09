A partire già dalla prossima Manovra potrebbero esserci sconti fiscali crescenti in base al numero di figli: 2.500 euro per il primo, 5mila per il secondo e 10mila dal terzo in poi. Meno tasse, dunque, a chi ha più figli. Per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è l'unica via per salvare l'Italia da un declino demografico