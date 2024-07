Filippo Turetta rinuncia all'udienza preliminare

Il 22enne Filippo Turetta, reo-confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre 2023 a Fossò, ha deciso di andare direttamente in dibattimento davanti alla Corte d'Assise senza avvalersi dell'udienza preliminare prevista per il 16 e il 18 luglio. Non proverà a giocare neppure la carta dell'infermità mentale. La perizia psichiatrica potrebbe essere chiesta comunque in futuro dalla corte che lo giudicherà per un eventuale approfondimento sulle sua capacità mentali.