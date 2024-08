Filippine, ancora petrolio nella baia di Manila

Decine di cittadini si sono offerti volontari per raccogliere i detriti, macchiati di petrolio a causa della petroliera affondata al largo di Manila, dalla spiaggia di Noveleta, nelle Filippine. L'olio combustibile industriale della petroliera MT Terra Nova, capovolta, sta continuando a fuoriuscire, causando potenzialmente il peggior disastro petrolifero del Paese. La petroliera, che trasportava 1,4 milioni di litri di carburante, affondò durante il tifone Gaemi, provocando una chiazza di petrolio che si estendeva per 12-14 km. La Guardia Costiera filippina sta lavorando con urgenza per contenere la fuoriuscita, che minaccia i mezzi di sussistenza di molte comunità costiere che dipendono dalla baia.