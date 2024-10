Una squadra di fenomeni. Tante leggende del calcio si sono ritrovate in campo a Seoul per l'Icons Match. Figo, Rivaldo, Kaká, Sheva, Puyol, Pirlo, Henry, Del Piero e Bonucci sono solo alcuni dei nomi presenti in Corea in un World Cup Stadium gremito. Un'esibizione che ha permesso a questi fuoriclasse di rimettere gli scarpini e mostrare una classe sempre cristallina.